Ausstellung im Biosphärenreservat Rhön: Spannendes zu Mikroplastik

Plastik ist in Gewässern mittlerweile allgegenwärtig – nicht nur in den Meeren, sondern auch in vielen Binnengewässern. Die Ausstellung wurde im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes „MikroPlaTaS“ (Mikroplastik in Talsperren und Stauhaltungen) entwickelt, um diese Umweltbelastung näher zu beleuchten. Auf acht Roll-Ups bietet die Ausstellung anschauliche Informationen rund ums Thema Mikroplastik – von der Entstehung über die Verbreitungswege bis zu Auswirkungen auf Umwelt und Lebewesen. Zudem werden eigene Projektergebnisse des Forschungsteams vorgestellt, die den wissenschaftlichen Prozess greifbar machen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Meerestiere, die von einer 7. Klasse des Friedrich-List-Gymnasiums Gemünden aus gesammelten Plastikabfällen gebastelt wurden – ein Beispiel für kreative Umweltbildung.