Wer dieser Tage am Tagestreff der Lebenshilfe Ilm-Kreis am Ilmenauer Kirchplatz vorbeispaziert und ins Schaufenster blickt oder das anliegende Café Inklusiv besucht, schaut in viele Gesichter. Doch es sind nicht die der anderen Besucher oder der Mitarbeiter. In den Innen- und Außenseiten der Scheiben hängen gezeichnete Porträts verschiedener Ilmenauerinnen und Ilmenauer. Sie alle eint etwas: Die Menschen hinter den Porträts haben sich bei der Veranstaltung „Miteinander stärken“ auf dem Wetzlarer Platz im vergangenen Jahr an einer Aktion der Thüringer Brückenfeste beteiligt.