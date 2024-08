Ausstellung: Freistaat lässt Kunst aus der Box

Die Ausstellung wird bis zum 13. September einen Querschnitt aus diesen Ankäufen zeigen.

Für die Künstler bedeute es eine große Ehre und Freude, wenn ihre Werke für den Ankauf ausgewählt würden, erklärt Cornelia Theimer Gardella.

„Das war die Weihnachtsüberraschung schlechthin“, sagt die Erfurterin. „Das ist so eine Würdigung meiner Arbeit. So ein Ankauf macht Mut. Ich kann mir keinen besseren Ort für meine Arbeit vorstellen, als in einer öffentlichen Sammlung meines Heimatlandes“.

Cornelia Theimer Gardella, die sich auch viel im Ausland aufhält und sich von dortigen Landschaften und Lichtverhältnissen inspirieren lässt, ist in „Out of the Box“ mit einer Webarbeit vertreten.

In ihrem aktuellen Werk zeigt sie die Wechselwirkung von zwei Farben. „Ich verwebe handgefärbtes Garn“, erzählt sie. Da mische sie die Farbe wie ein Maler auf der Palette, bis sie die richtige gefunden habe. „Ich würde mich freuen, wenn man mein Werk nicht nur aus der Ferne betrachtet. Was dort monochrom erscheint, löst sich bei näherer Betrachtung in verschiedene Farbtöne auf.“

Die Ausstellung „Out of the Box“ in der Kunsthalle Arnstadt, Angelhäuser Straße 1, ist vom 24. August bis 13. September mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung zu besichtigen. Die Vernissage findet am 23. August, 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr), statt.

Werke dieser Künstler sind in der Kunsthalle Arnstadt zu sehen:

Noraldeen Amen Hama, Regina Aschenbach, Izabela Bick Baginski, Pawel Baginski, Erik Buchholz, Samira Gebhardt, Cosima Göpfert, Andreas Grahl, Harald Reiner Gratz, Thomas Helmbold, Vollrath Hopp, Ayala Shoshana Guy, Harald-Alexander Klimek, Uwe Klos, Volkmar Kühn, Karsten W. Kunert, Michael Lenhardt, Stefan Leyh, Gerd Mackensen, Rainer Marofke, Martin Max, Thomas Offhaus, Tanja Pohl, Walter Sachs, Lydia Schindler, Stefan Schiek, Benedikt Solga, Bettina Schünemann, Susanne Steinmann, Cornelia Theimer Gardella, Kay Voigtmann, Sebastian Weise