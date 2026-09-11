Noch bis 13. September läuft die Sonderausstellung anlässlich des Jubiläums „250 Jahre Goethe in Ilmenau“ im städtischen Goethe-Stadt-Museum. Zu dieser Ausstellung gibt es auch ein Begleitkatalog, der an der Museumskasse erhältlich ist. Und das beste: Sparfüchse, die die Ausstellung noch vor dem Ende besuchen wollen, können am Sonntag, 13. September, ihre letzte Chance nutzen und kostenfrei ins Museum. Anlässlich des Tag des offenen Denkmals gibt es von 10 bis 17 Uhr nämlich freien Eintritt in das Goethe-Stadt-Museum, in das Museum Jagdhaus Gabelbach und in das Goethehaus Stützerbach.