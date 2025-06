Seit Freitag ist die Galerie Art by Meier in der Elgersburger Jägerstraße für alle Interessierten offen. „Es weiß niemand, was ich mache. Ich glaube, nicht einmal mein Bruder weiß es“, sagte Künstler Dirk Meier, der seit 2017 sein Hobby zum Beruf macht. Er empfing die Gäste noch vor der Tür zu einem Sektempfang. Allein zu diesem Zeitpunkt zählte er schon an die 30. Bis nach Mitternacht sollten es noch viel mehr werden.