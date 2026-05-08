Was sich seit Donnerstagabend in der Galerie der AWG „Rennsteig“ auftut, ist eine ganz eigene Welt. Eine Welt aus Farben, Strukturen, aus Öl und Acryl, aus Illusionen und Spannung, aus Bildern, an denen man nicht so einfach vorbei geht und denkt: schön. Es sind Bilder, die einladen, sich auf sie einzulassen. Die Geschichten erzählen, die sich nicht auf den ersten Blick aufdrängen. Geschichten, die ergründet werden wollen. Geschichten, die wohl jeder Betrachter anders erlebt.