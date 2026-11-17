In der Langewiesener Kulturfabrik ist am Samstag eine Ausstellung mit junger Kunst eröffnet worden. Das Besondere: Die Werke stammen samt und sonders von (ehemaligen) Schülern des Gymnasiums „Am Lindenberg“. Die Ausstellung ist Teil des Schuljubiläums. Das Gymnasium feiert dieser Tage sein 35-jähriges Bestehen. „Beyond the Moments“ heißt die Schau, die im hellen, lichtdurchfluteten Obergeschoss der Kulturfabrik gezeigt wird. Es sind wirklich beeindruckende Bilder junger Künstler, die dort entdeckt werden können. Hyperrealistische Gemälde, die fast an Fotografien erinnern, expressionistische Darstellungen, Pop Art, Landschaft, Porträt, Architektur – Wer möchte, kann hier eine große Vielfalt erleben – erschaffen allesamt von jungen Talenten.