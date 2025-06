„Aus Erde bin ich geworden, aus Erde form ich viel, ich muss so lang ich lebe, nur in der Erde wühl“, diesen Spruch von Töpfermeister Heinrich Berghold hat der Historische Verein Ummerstadt als Eingangsspruch zu den Ausstellungsräumen ausgewählt. Damit möchte der Historische Verein Ummerstadt (HVU) andeuten, so die Vereinsvorsitzende Elke Buś, was die Besucher in der diesjährigen Ausstellung erwartet. Denn sie gewährt einen äußerst interessanten, informativen und umfangreichen Einblick in das einstige Töpferhandwerk in Ummerstadt. Nach einer Ausstellung über den in der Kaplanei 1823 geborenen Ummerstädter Ehrenbürger Friedrich Konrad Müller (genannt Müller von der Werra), Mitbegründer des Deutschen Sängerbundes und Verleger der Zeitung „Neue Sängerhalle“ in Leipzig, und der Vorjahresausstellung zum geschleiften Ort Erlebach, widmet sich nun der HVU der Geschichte der Ummerstädter Töpfer.