Ausstellung "Chinas Gold und Gothas Schätze" - Glanzvolle Sonderschau

Gotha (dpa/th) - Goldene Drachen, edelsteinbesetzte Phönixe und filigranes Kunsthandwerk: Das Herzogliche Museum in Gotha präsentiert in einer neuen Sonderausstellung Goldschmiedearbeiten der Ming-Dynastie. Die prachtvollen Objekte stammen aus der Sammlung von Peter Viem Kwok im chinesischen Museum für Schöne Künste Qujiang in Xi'an und werden erstmals in Deutschland gezeigt, wie die Friedenstein Stiftung Gotha mitteilte. Die Schau "Chinas Gold und Gothas Schätze - eine einzigartige Begegnung" vereint 190 Exponate.