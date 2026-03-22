Eine Nutzpflanze im goldgrünen Rampenlicht, beruhigende Meereswogen in sanft verlaufendem Blau und blühende Landschaften in wohlgestalteter Symmetrie, dazwischen Installationen, über- und nebeneinander hängend, mit geheimnisvollen tibetischen Mantra-Elementen: die neue Ausstellung „Impressionen-Expressionen“ von Ingeborg Grasmäder zeigt in kraftvoll leuchtenden Farben und überraschenden Facetten einen Querschnitt ihres bisherigen Schaffens wie auch ihrer künstlerischen und persönlichen Entwicklung. Am Freitagabend feierte die in Möhra lebende Malerin die Eröffnung ihrer Bilderschau im Ausstellungsraum „Domäne“ der Stadt- und Kreisbibliothek, wie man sie so auch noch nicht erlebt hat. Nach den mit begeistertem Applaus bedachten, jazzig-lässigen Klarinettenklängen von Jochen Wölkner zur Einstimmung gab es viel herzhaftes Gelächter während der Laudatio und zum Schluss hingebungsvollen vielstimmigen Chorgesang.