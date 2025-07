„40 Meter im Quadrat – Minenfeld und Stacheldraht. Jetzt weißt du, wo ich wohne, ich wohne in der Zone“, hallte es in den 1980er Jahren von den Rängen. So gerieten Fußballfans ins Visier der Sicherheitskräfte und wurden von Zuschauern zu Beobachteten. Die außergewöhnliche Open-Air-Ausstellung „Im Objektiv der Staatsmacht“ ist ab Donnerstag, 3. Juli, im US Camp in der Gedenkstätte Point Alpha zu sehen. Geblickt wird dabei durch die Linsen der Staatsmacht und rekonstruiert wird die Welt der Fans ebenso wie die Überwachungsmaschinerie des SED-Staates. Ein spannendes Thema nicht nur für die Freunde des runden Leders.