Es war im Jahr 2022, als sich Frank Rothämel aus der städtischen Galerie, die er von Anfang an – also seit 1991 – leitete, aus Altersgründen zurückzog. Nach einem Übergangsjahr übernahm 2023 der Verein Provinzkultur die Verantwortung für das Haus. Rothämel weiß, dass die Galerie damit in guten und sicheren Händen ist, engagiert sich aber immer noch – zum Beispiel bei der Vernissage am Freitag, die vom geschäftsführenden Projektmanager des Vereins, Hendrick Neukirchner, eröffnet wurde.