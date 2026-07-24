Aussichten zum Wochenende: Mix aus Sonne und Gewitter am Wochenende in Hessen

Der Sonntag wird bewölkt und nass. Vor allem in der zweiten Tageshälfte ziehen laut DWD von Westen her gebietsweise Schauer und teils auch Gewitter auf. Lokal sind demnach Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Das Thermometer zeigt zwischen 24 und 29 Grad an, in Hochlagen um 22 Grad. Abseits von Gewittern weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, im Süden kann es teils stark böig auffrischen. In der Nacht zum Montag bleibt es gebietsweise regnerisch. Es kann einzelne Gewitter mit Starkregen geben.