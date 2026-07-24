Aussichten zum Wochenende: Mix aus Sonne und Gewitter am Wochenende in Hessen

Am Samstag steigen die Temperaturen in Hessen auf bis zu 33 Grad – bevor am Sonntag Schauer und Gewitter das sonnige Wetter ablösen.
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Am Freitag wird es den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig und im Norden mitunter wolkig. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad im Norden und bei 28 Grad an der Bergstraße. Es weht ein schwacher Wind.
Am Samstag geht es laut DWD heiter bis sonnig weiter. Regen ist demnach nicht in Sicht. Die Temperaturen klettern auf 29 bis 33 Grad. Dazu weht ein weiterhin meist schwacher Wind.
Der Sonntag wird bewölkt und nass. Vor allem in der zweiten Tageshälfte ziehen laut DWD von Westen her gebietsweise Schauer und teils auch Gewitter auf. Lokal sind demnach Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Das Thermometer zeigt zwischen 24 und 29 Grad an, in Hochlagen um 22 Grad. Abseits von Gewittern weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, im Süden kann es teils stark böig auffrischen. In der Nacht zum Montag bleibt es gebietsweise regnerisch. Es kann einzelne Gewitter mit Starkregen geben.