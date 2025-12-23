Aussichten: Frostige Weihnachtstage, aber kaum Aussicht auf Schnee

Und wie geht es dann am ersten und zweiten Feiertag weiter?

Tagsüber gebe es vor allem in der großen Nordhälfte viel Sonnenschein. "Optimal also für einen ausgedehnten Winterspaziergang. Allerdings ist dicke Winterkleidung nach wie vor Pflicht", sagt der Meteorologe. "Denn auch tagsüber schaffen es die Temperaturen häufig nicht über 0 Grad. Vielerorts gibt es Dauerfrost". Zudem wehe weiterhin ein lebhafter Nordostwind, so dass sich das Wetter noch kälter anfühle. Im Süden zeigen sich laut den Prognosen mehr Wolken am Himmel - gerade vom Bodensee bis zur Donau bleibt es teils auch den ganzen Tag trüb.