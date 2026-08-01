Aussichten: Auf einzelne Gewitter folgt Sonne in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nachdem es bis Samstagmittag noch teils heftige Gewitter geben kann, kehrt in Hessen ruhiges Hochdruckwetter ein. Laut dem Deutschen Wetterdienst kann es am Samstag vor allem im Süden und Osten noch Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter geben, vereinzelt mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Am Nachmittag soll es dann landesweit zunehmend heiter werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad im Norden und zwischen 27 und 29 Grad im Süden.