Außergewöhnliches Konzert: Junge Tenöre begeistern Publikum

Höhepunkt des Abends

Nach der Pause steuerte das Ensemble auf den Höhepunkt des Abends zu. Neben Georges Bizets „Carmen“, Giacomo Puccinis „Tosca“ und dem Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“ wurden auch Stücke wie Udo Jürgens’ „Immer wieder geht die Sonne auf“ und Elvis Presleys „Falling in Love“ präsentiert. Mit Agustín Laras „Granada“ als Hommage an die drei Tenöre Domingo, Pavarotti und Carreras ging es zum großen Finale. „Nessun Dorma“, bekannt durch Luciano Pavarotti, bildete den stimmgewaltigen Abschluss. Die Zuschauer forderten mit stehenden Ovationen eine Zugabe, die mit „Amazing Grace“ gewährt wurde.