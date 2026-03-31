Außergewöhnliches Konzert: Junge Tenöre begeistern Publikum

Am Freitagabend um Punkt 19 Uhr startete das Konzert der Jungen Tenöre im Volkshaus. Sie bewiesen eindrucksvoll, dass Mikrofone und Lautsprecherboxen überflüssig sind, wenn ausgebildete Sänger auf der Bühne stehen.
Während im Meininger Staatstheater die Premiere von „Das Rheingold“ lief, zogen im Volkshaus die Jungen Tenöre das Publikum mit einem besonderen Konzert in ihren Bann.
Am Freitagabend um Punkt 19 Uhr startete das Konzert der Jungen Tenöre im Volkshaus. Sie bewiesen eindrucksvoll, dass Mikrofone und Lautsprecherboxen überflüssig sind, wenn ausgebildete Sänger auf der Bühne stehen.
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Der Zeitpunkt des Auftritts war etwas unglücklich gewählt, da im Meininger Staatstheater gleichzeitig die Premiere von „Das Rheingold“ stattfand. Andernfalls hätten sich wohl noch mehr Zuschauer ins Volkshaus verirrt. Dennoch boten die drei Tenöre ein beeindruckendes Konzert, das zeigte, dass technische Hilfsmittel wie Mikrofone, Verstärker und Lautsprecherboxen verzichtbar sind.
Auf der Bühne standen die Tenöre Ilja Martin, Carlos Sanchez und Matthias Eger, begleitet von Jan Eschke am Flügel. Als besondere Unterstützung trat die Sopranistin Jasmin von Brünken auf. Sie boten einen Hörgenuss in der klassischen Kulisse des Volkshauses. Das Repertoire reichte von Klassik bis Pop.
Der Abend begann mit Giuseppe Verdis und Eduardo di Capuas „O Sole Mio“ und führte bis zum bekannten „Funiculì, Funiculà“ weiter. Letzteres wurde 1880 zur Eröffnung einer Standseilbahn auf den Vesuv komponiert, die jedoch zehn Jahre später bei einem Vulkanausbruch zerstört wurde.
Das Programm umfasste zudem die „Capri-Fischer“ und – ungewöhnlich für diesen Abend – „Boyzone“ aus den 90er Jahren. Für Giuseppe Verdis „La Traviata“ erhielt Ilja Martin Unterstützung von seiner kleinen Tochter, die ohne Lampenfieber auftrat.
Nach der Pause steuerte das Ensemble auf den Höhepunkt des Abends zu. Neben Georges Bizets „Carmen“, Giacomo Puccinis „Tosca“ und dem Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“ wurden auch Stücke wie Udo Jürgens’ „Immer wieder geht die Sonne auf“ und Elvis Presleys „Falling in Love“ präsentiert. Mit Agustín Laras „Granada“ als Hommage an die drei Tenöre Domingo, Pavarotti und Carreras ging es zum großen Finale. „Nessun Dorma“, bekannt durch Luciano Pavarotti, bildete den stimmgewaltigen Abschluss. Die Zuschauer forderten mit stehenden Ovationen eine Zugabe, die mit „Amazing Grace“ gewährt wurde.
Für alle Besucher war es ein unterhaltsamer Abend, bereichert durch humorvolle Anekdoten der Musiker. Auch wenn der Name der „Jungen Tenöre“ nach 30 Jahren auf der Bühne nicht mehr ganz zutrifft, bleiben sie jung gebliebene Künstler, die sich nicht hinter den Größen ihrer Zunft verstecken müssen.