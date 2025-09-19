„Mit der neuen Außensportanlage schaffen wir nicht nur hervorragende Bedingungen für den Sportunterricht, sondern auch einen Ort, an dem Kinder Teamgeist, Bewegung und Freude am Spiel erleben können“, hatte Landrätin Peggy Greiser bereits im Vorfeld der Übergabe dieses Bauvorhabens geäußert. „Investitionen in unsere Schulen sind Investitionen in die Zukunft – und in die Chancen der jungen Generation in unserem Landkreis.“ Die feierliche Übergabe dieses Bauvorhabens nahm an ihrer Stelle der ehrenamtliche Beigeordnete Ralf Liebaug vor. Damit hat die Schule nach ihrer Generalsanierung im Jahr 2020 ein weiteres Kleinod erhalten.