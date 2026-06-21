Außenseiter gegen Favorit: Drei Torhüter? So will der Irak Mbappé, Olise & Co. stoppen

Santa Clara - Die französische Offensive um Megastar Kylian Mbappé von Real Madrid und Bayerns Ausnahmekönner Michael Olise zählt zur besten, die es auf der Welt gibt. Wie will man die nur stoppen? Graham Arnold hat da so eine Idee. "Ich habe gefragt, ob wir mit drei Torhütern spielen können, aber sie haben nein gesagt", sagte der irakische Fußball-Nationaltrainer vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen Frankreich am Montag (23.00 Uhr/ARD und MagentaTV) und lächelte.