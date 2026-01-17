Außenpolitische Krisen Drei Sorgen und ein Glücksfall für Wladimir Putin

Glücksfall Grönland: Europa und die USA streiten

Trotzdem ist es wiederum Trump, der Putin gerade ein Stück aus der Patsche hilft. Sein ultimativ vorgetragener Anspruch auf Grönland - autonom, aber zu Dänemark gehörend - schreckt die Europäer auf. Statt um Sicherheitsgarantien für Kiew geht es auf einmal um einen Konflikt in der Nato; statt um Tausende britische oder französische Soldaten in der Ukraine geht es um kleine Vorauskommandos auf der größten Insel der Welt.

"Manche Russen hoffen, dass die US-Ansprüche die transatlantischen Beziehungen weiter spalten", schrieb die Russland-Expertin Hanna Notte auf X. Moskau sehe den Grönland-Konflikt mit Schadenfreude und ahne eine günstige Gelegenheit in Sachen Ukraine. Die anderen Akteure seien abgelenkt. Der Außenpolitiker Grigori Karassin vom Föderationsrat in Moskau hoffte, dass "die paranoide politisch-militärische Unterstützung der "Koalition der Willigen" für Wolodymyr Selenskyj in den Hintergrund rückt".

Doch Trumps Drängen bringt auch Gefahren für Russland. Egal, ob europäische oder amerikanische Soldaten - die Nato wird auf Grönland präsenter. Dabei will auch Moskau die zunehmend eisfreie Polarregion wirtschaftlich und militärisch nutzen. "Alle Versuche, die Interessen Russlands in der Polarregion zu ignorieren, vor allem im Bereich der Sicherheit, werden nicht ohne Antwort bleiben", warnte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa.