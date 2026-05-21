Außenhandel: Trump-Zölle senken Deutschlands Exportüberschuss in die USA

Wiesbaden - Der deutsche Handel mit den USA leidet erkennbar unter den von der Trump-Regierung erhöhten Zollschranken. Zwar exportiert Deutschland weiterhin mehr Waren in die Vereinigten Staaten als von dort bezogen werden. Mit 12,4 Milliarden Euro war der Exportüberschuss im ersten Quartal 2026 jedoch um fast ein Drittel (30,5 Prozent) geringer als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Zu dem Rückgang trugen maßgeblich hohe Einfuhrzölle auf Importe von Kraftfahrzeugen aus Europa bei.