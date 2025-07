Als „sauren Apfel, in den die EU beißen musste, um einen Handelskrieg abzuwenden“ hat Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) die Einigung im Zollstreit mit den USA bezeichnet. Es bleibe Spekulation, ob angesichts der wirtschaftlichen Stärke der EU nicht ein besseres Verhandlungsergebnis möglich gewesen wäre. „Das Ergebnis ist bitter und wird gerade die deutsche Wirtschaft empfindlich treffen.“ So könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt nach einer Schnellanalyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) um 0,15 Prozent oder 6,5 Milliarden Euro sinken. Insgesamt sei dieses Ergebnis jedoch immer noch besser als gar kein Ergebnis, so die Ministerin weiter: „Zumindest gibt es jetzt wieder eine gewisse, wenn auch teuer erkaufte, Planungssicherheit.“ Details und offene Fragen der Einigung müssten nun schnell geklärt und die Vereinbarung dann noch von den EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.