"Zollkrieg" hätte drastische Folgen

Untersucht wurden verschiedene Szenarien. So wurde im Szenario "Zollkrieg" angenommen, dass Trump pauschale Zusatzzölle von 25 Prozent auf alle Güterimporte aus der EU einführt und die EU mit Zusatzzöllen in Höhe von 25 Prozent auf Güterimporte aus den USA antwortet. Zusätzlich wurde angenommen, dass auch Dienstleistungsimporte aus den USA besteuert werden. Ergebnis: Infolge eines solchen "Zollkriegs" würden die deutschen Exporte in die USA um fast 43 Prozent einbrechen, die gesamtdeutschen Exporte würden um 3,2 Prozent sinken und das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0,2 Prozent.