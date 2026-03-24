Erfurt (dpa/th) - Um international besser sichtbar zu sein, sollten sich Thüringer Unternehmen nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) noch stärker vernetzen. "Thüringen verfügt über starke Clusterstrukturen – etwa in der Optik, der Medizintechnik oder der Ernährungswirtschaft. Darauf können wir aufbauen", sagte sie anlässlich des Thüringer Außenwirtschaftstags in Jena. Ziel müsse sein, diese Netzwerke noch stärker international auszurichten und als gemeinsame Plattformen für den Markteintritt zu nutzen.