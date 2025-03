Außenhandel: Metall- und Elektroindustrie exportiert weniger

Unsicherheiten in den wichtigsten Absatzmärkten

Zudem beklagt Brossardt Unsicherheiten in den beiden wichtigsten Absatzmärkten, den USA und China, in die vergangenes Jahr aus Bayern Exporte in Höhe von mehr als 36 Milliarden Euro gingen. Die "erratische Zollpolitik der US-Regierung", drohe die Branche "schwer zu treffen", sagte er. Nach China wiederum seien die Exporte vergangenes Jahr um gut ein Neuntel eingebrochen.