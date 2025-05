In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wurden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 41,2 Milliarden Euro in die USA geliefert. Deutschland seinerseits bezog aus den USA Waren im Wert von 23,5 Milliarden Euro - etwa Erdöl, Erdgas und Sojabohnen.