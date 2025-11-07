Außenhandel Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA

Exportschwäche trifft deutsche Wirtschaft
Die exportorientierte deutsche Wirtschaft steckt seit längerer Zeit in einem Konjunkturtief. In den vergangenen beiden Jahren schrumpfte die Wirtschaftsleistung.
Zuletzt hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) klargemacht, dass sie noch eine lange Durststrecke erwarte. DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov begründete ihre pessimistische Sicht mit der Investitionszurückhaltung der Betriebe und schlechten Exportaussichten.
Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung und führende Wirtschaftsforschungsinstitute nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Die zuversichtlicheren Erwartungen für 2026 mit einem Plus von 1,3 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt stützen sich wesentlich auf die geplanten Milliarden-Ausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Die DIHK erwartet dagegen 2026 nur ein Wachstum von 0,7 Prozent.