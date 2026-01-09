Außenhandel: Dämpfer für Exportwirtschaft im November

Wiesbaden - Die deutsche Exportwirtschaft hat im November einen Dämpfer erlitten. Der Wert der Ausfuhren lag mit 128,1 Milliarden Euro kalender- und saisonbereinigt 2,5 Prozent niedriger als im Vormonat Oktober, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Auch der November 2024 wurde um 0,8 Prozent verfehlt. Vor allem mit Kunden aus der EU und den USA schwächelte das Geschäft und ging im Vergleich zum Oktober um 4,2 Prozent zurück.