Öl und Gaspreise schlagen auf die Handelsbilanz durch

Im September lief es zum Abschluss der ersten drei Quartale besonders gut: Die Ausfuhren legten um 10,5 Prozent zu, die Einfuhren um 10,3 Prozent. Die Gesamtbilanz von Anfang Januar bis Ende September fällt jedoch nicht übermäßig erfreulich aus: Zwar stiegen die Ausfuhren vor allem in die EU, doch die Probleme sind offensichtlich: Die Öl- und Gasimporte schossen um 42 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro in die Höhe. Dies spiegelt den starken Anstieg der Preise fossiler Energie nach dem Beginn des Irankriegs wider. Die Folgekosten von Trumps Politik bekamen Bayerns Unternehmen auch in einer zweiten Hinsicht zu spüren: Die Ausfuhren in die USA sanken um 2,1 Prozent, obwohl die dortige Wirtschaft dynamischer wächst als die europäische.