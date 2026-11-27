Fürth (dpa/lby) - Bayerns Handelsdefizit wächst: Wegen teurer fossiler Energie, schlechter Geschäfte in China und US-Präsident Donald Trumps Einfuhrzöllen legen die Importe in den Freistaat mittlerweile erheblich schneller zu als die Exporte. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Landesamts summierten sich die Ausfuhren aus dem Freistaat in den ersten neun Monaten auf 177,2 Milliarden Euro, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Importe jedoch stiegen um 5,9 Prozent auf 184,8 Milliarden Euro.