Außenhandel: Bayerns Exporte sinken - Schräglage im China-Geschäft

An den Zahlen lässt sich ablesen, dass die chinesische Führung ihr im vergangenen Jahrzehnt verkündetes Ziel "Made in China 2025" weitgehend umgesetzt hat - Einfuhren aus dem Westen und Japan werden in bislang weiter wachsendem Umfang durch chinesische Produktion ersetzt. Da jedoch die chinesische Industrie in mehreren Industriezweigen große Überkapazitäten aufgebaut hat und die USA sich ebenfalls in wachsendem Umfang gegen chinesische Importe abschotten, drängen viele der dortigen Industrieunternehmen verstärkt auf den europäischen Markt, Autohersteller ebenso wie Maschinenbauer.