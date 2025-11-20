Außenhandel: Bayerns Exporte sinken - Schräglage im China-Geschäft

Fürth (dpa/lby) - Bayerns exportabhängige Industrie findet keinen Weg aus ihrer mittlerweile dreijährigen Krise. In den ersten neun Monaten des Jahres sind sowohl die Ausfuhren als auch die Importe gesunken, wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte. Von Anfang Januar bis Ende September exportierten die Unternehmen nach vorläufigen Zahlen Waren im Wert von 168,6 Milliarden Euro, das waren 0,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Importe gingen um 0,7 Prozent auf 169,8 Milliarden Euro zurück.