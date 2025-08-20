Außenhandel Bayerns Exporte nach China brechen ein

München (dpa/lby) - Die bayerischen Firmen haben im ersten Halbjahr 2025 weniger ins Ausland verkauft als noch vor Jahresfrist. In den riesigen Absatzmarkt seien die Exporte regelrecht eingebrochen, teilte die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes in München mit. Während die Gesamtexporte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 um ein Prozent auf 114 Milliarden Euro zurückgegangen seien, seien die Verkäufe nach China - den drittgrößten Exportmarkt für bayerische Unternehmen hinter USA und Österreich - um knapp 25 Prozent geschrumpft.