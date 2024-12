Außenhandel Bayerische Wirtschaft dringt auf "Mercosur"-Abkommen

Laut vbw ist ein Großteil der EU-Ausfuhren in die Region in Höhe von 60 Milliarden Euro jährlich von Zöllen belastet. "Die EU wäre der erste Partner, mit dem die Mercosur-Staaten ein Abkommen unterzeichnen. Hier wäre ein wichtiger Wettbewerbsvorteil zu erzielen – in einer Region, in der China zunehmend an Bedeutung gewinnt", sagt Brossardt. Mit Blick auf Rohstoffe sei Südamerika von strategischer Bedeutung. Das Abkommen verpflichte auch dazu, Arbeitnehmer- und Umweltstandards einzuhalten und das Pariser Klimaabkommen umsetzen.