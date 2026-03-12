Regelmäßige Berichtspflicht der Ilmenauer Wirtschaftsförderung und des Citymanagements im Wirtschaftsausschuss des Stadtrates – das würde zu weit führen, meint eine Mehrheit der Ilmenauer Stadträte im Wirtschaftsausschuss. Dort wurde zu Wochenbeginn ein Antrag der AfD abgelehnt, der genau das gefordert hatte: halbjährlich einen schriftlichen Bericht über Aktivitäten und Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Citymanagement zu präsentieren.
Deutliche Abfuhr AfD mit Wirtschafts-Ideen chancenlos
Uwe Appelfeller 12.03.2026 - 06:00 Uhr