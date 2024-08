Immer der älteste Stadtrat verpflichtet zu Beginn einer Legislaturperiode den Bürgermeister in sein Amt. Am Dienstag kam diese Aufgabe Ulrich Töpfer (Grüne) zu. Fabian Giesder (SPD) legte zu Beginn der Ratssitzung seinen Amtseid als Bürgermeister ab. Es ist mittlerweile die dritte Wahlperiode, die der 41-jährige Sozialdemokrat in seiner Heimatstadt beginnt. Zuversichtlich sei er, dass es gelingen kann, auch in diesem Stadtrat ein Einvernehmen zu schaffen, wenn Entscheidungen zu treffen sind, die alle Meininger Bürger und Unternehmen betreffen – die in der Kernstadt und in den Ortsteilen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, bezog er alle Stadträte von der AfD, CDU, Die Linke, Frauenverein Wählergemeinschaft Stepfershausen, Freie Wähler, Grüne bis zur SPD dabei ein.