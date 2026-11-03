Ausschreitungen: Polizeigewerkschaft kontert Kritik an Zuordnung der Krawalle

Berlin - Nach den Ausschreitungen vom Wochenende reagiert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit Unverständnis auf Kritik an der Zuordnung der Taten zu jungen Männern aus dem "migrantischen Milieu". So hatte es etwa Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ausgedrückt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen, welche ihren Kopf für unseren Rechtsstaat hingehalten haben und dies absolut professionell geleistet haben, bestätigen genau diese Tätergruppen in ihren Berichten", sagte der Vorsitzende des GdP-Bereichs Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der "Bild". Es sei unverständlich, dass "aus einigen politischen Bereichen versucht wird, dies zu beschönigen".