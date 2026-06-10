Ausschreitungen in Nordirland Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich

Angestachelt durch soziale Medien

Rechtsextreme und rassistische Krawalle sind in Großbritannien traurigerweise nichts Neues. Eine Schlüsselrolle spielen dabei meist soziale Medien, wie auch die Labour-Abgeordnete Anna Turley gegenüber Times Radio sagt. Es gebe "böswillige Akteure, die oft viele, viele Kilometer entfernt sitzen. Es ist für sie ein Leichtes, diese Dinge anzufachen", sagte Turley.

Unter anderem US-Techmilliardär Elon Musk teilte im Vorfeld der Proteste zahlreiche Beiträge zu dem Messerangriff und rief etwa dazu auf, an den Protesten teilzunehmen. Agitatoren in sozialen Medien sollten sich nach der Gewalt in Belfast "von ihren Tastaturen fernhalten", warnte die nordirische Justizministerin Naomi Long.

Erst in der vergangenen Woche kam es in der südenglischen Stadt Southampton zu Krawallen am Rande eines Protests. Auslöser war die Veröffentlichung von Bodycam-Aufnahmen, die einen krassen Polizeifehler nach der tödlichen Messerattacke eines Manns aus der Sikh-Gemeinschaft auf den Studenten Henry Nowak zeigten.

Zuvor waren zahlreiche Menschen - wie auch am Dienstag - einem Protestaufruf des Rechtsextremen Tommy Robinson gefolgt. Robinson, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heißt, ist einer der bekanntesten Rechtsextremen Großbritanniens und mehrfach vorbestraft.

Eine Schlüsselrolle spielte er auch 2024, als es in England und Nordirland wochenlang zu rassistisch motivierten Ausschreitungen kam. Zum Anlass hatten die Krawallmacher damals den Mord an drei Mädchen im nordenglischen Southport genommen. Zuvor kursierten Gerüchte, es handle sich bei dem Täter um einen muslimischen Asylbewerber. Indessen war es ein in Großbritannien geborener Mann mit ruandischen Wurzeln.