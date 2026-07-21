Ausschreitungen im Stadion: Mordversuch an Polizisten? - Angeklagter gibt Steinwurf zu

Der Angeklagte gab zu, einer von vielen Fans gewesen zu sein, die Gegenstände auf eine Polizeikette warfen. Er hätte sich nicht mitreißen lassen dürfen, sagte der groß gewachsene und breitschultrige Mann. Er gab an, er betreibe Kraftsport als Hobby in einem normalen Fitnessstudio, habe damals



Laut der Staatsanwaltschaft soll der Mann aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt eine führende Rolle bei Ausschreitungen beim Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am 24. Januar eingenommen haben. Er soll die aggressive Stimmung angeheizt haben. Der Angeklagte warf laut der Staatsanwaltschaft einen etwa 15 Kilogramm schweren Pflasterstein in Richtung der Polizisten. Er habe ihn "aus blindem Hass" auf die Beamten geschleudert.