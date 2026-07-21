Ausschreitungen im Stadion: Mordversuch an Polizisten? - Angeklagter gibt Steinwurf zu

Magdeburg - Ein 29-Jähriger, der wegen versuchten Mordes an einem Polizisten im Zusammenhang mit Ausschreitungen bei einem Fußballspiel angeklagt ist, hat die Tat eingeräumt. Nach eigenen Angaben gehört er aber nicht zur gewaltbereiten Fanszene. Zu Beginn des zweiten Verhandlungstags am Landgericht Magdeburg sagte er, er habe vor den Ereignissen Ende Januar noch nie Gewalt gegen die Polizei ausgeübt. "Ich weiß bis heute nicht, was in mich gefahren ist." Es sei falsch, was er getan habe, er wolle sich entschuldigen bei den Beamten.