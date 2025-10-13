Ausschreibung: Weitere Assistenzkräfte für Startchancen-Schulen

Erfurt (dpa/th) - Das Land stockt das Personal an Schulen in sozial schwierigen Lagen auf. Für die 93 Thüringer Schulen im Startchancen-Programm werden weitere 19 Stellen für speziell ausgebildete pädagogische Assistenzkräfte in Ost- und Westthüringen ausgeschrieben, wie das Bildungsministerium mitteilte. Insgesamt sei die Möglichkeit für 62 weitere Assistenzen in allen Schulamtsbereichen geschaffen worden. Das Kontingent an Assistenzpersonal steige damit auf 95 Beschäftigte. Es soll in einer folgenden Ausschreibungsrunde auf insgesamt 125 Assistenzkräfte aufgestockt werden.