Keine Neigetechnik-Züge mehr, dafür ein Stundentakt zwischen Erfurt, Suhl, Meiningen und Schweinfurt: Der regionale Bahnverkehr im Süden Thüringens und im Norden Unterfrankens bekommt ab Ende 2028 ein neues Gesicht. Kurz vor Weihnachten haben die Freistaaten Thüringen und Bayern den Betrieb des neuen „Südthüringen-Unterfranken-Netzes“ (SUN) ausgeschrieben. Gesucht werden nun bis Mai private Bahnanbieter, die bis 2036 mit ihren Zügen in dieser Region im Auftrag beider Länder fahren.