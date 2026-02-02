Konkret hatte Hillebrand in dem Ende Dezember veröffentlichten Interview mit der "NOZ" gesagt: "Der ADAC hält die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Leute brauchen den Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen." Es sei aber richtig, sich dabei Zeit zu lassen und Preisspitzen zu verhindern, "zumal eine Preiserhöhung nur dann positiv wirkt, wenn auch ausreichend Möglichkeiten bestehen, diese mit alternativen Angeboten zu vermeiden".