Mailand - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heftig auf Vorwürfe reagiert, er würde den am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankten Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic im Hinblick auf seine WM-Chancen unnötig unter Druck setzen. "Ich muss da viele wahnsinnige Dinge lesen", beklagte Nagelsmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League heute Abend (20.45 Uhr/ARD) in Mailand gegen Italien.