Aussagen im Prozess Warum das Urteil zum Ludwigsburger Autorennen schwierig ist

Abgebremst und immer wieder Gas gegeben

Angeklagt sind zwei Brüder im Alter von 33 und 35 Jahren sowie ihr 26 Jahre alter Cousin. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft verabredeten sie sich am Abend des 20. März 2025 zu einem illegalen Rennen in der Ludwigsburger Innenstadt. Sie rasten durch eine Bahnhofsunterführung, bremsten, stimmten sich ab und beschleunigten erneut – teils in einer Tempo-50-Zone. Dabei sollen sie sich gefilmt und angefeuert haben. Schließlich soll der jüngere Bruder mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde das Auto von zwei Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren gerammt haben, die gerade eine Tankstelle verlassen wollten.