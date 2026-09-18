Ausrüstung für Polizei: Neue Technik löst automatisch Video bei Waffen-Einsatz aus

Die Technik besteht im Wesentlichen aus einem kleinen Träger, der fest mit den Pistolenholstern verschraubt wird, und einem Sensor, der die Kameras auslöst. Diesen Sensor müssen die Beamten am Beginn ihres Dienstes in diese Halterung einschieben. Der Präsident der Landespolizeidirektion, Thomas Quittenbaum, sagte, auch aus seiner Sicht sei die Einführung dieser Technik in Ergänzung zur Einführung der Körperkameras "sehr sinnvoll".