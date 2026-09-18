Ausrüstung für Polizei: Neue Technik löst automatisch Video bei Waffen-Einsatz aus

Erfurt (dpa/th) - Für besonders schwierige Einsatzlagen werden die Thüringer Polizisten mit einer bislang bundesweit einmaligen Technik ausgestattet. Die Pistolenholster der Beamten werden so aufgerüstet, dass bei Polizisten mit Körperkameras automatisch eine Videoaufzeichnung startet, wenn sie ihre Dienstwaffe aus diesem Holster ziehen. "Wir leisten Pionierarbeit, um polizeiliche Arbeit noch professioneller zu machen", sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) in Erfurt bei der Präsentation der neuen Technik.