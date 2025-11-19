Ausrüstung der Streitkräfte Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr

Pistorius behält "Zielgröße" für sich

Es könnten möglicherweise auch noch weitere Bestellungen folgen, doch welche Zahl dem Verteidigungsministerium vorschwebt, sagte Pistorius nicht. "Die Zielgröße, werden Sie verstehen, würde ich gerne für mich behalten." Eine Bestellung in einer Größenordnung von 500 oder noch mehr Leopard-Panzern schloss Pistorius aus: "Bis die produziert und geliefert wurden, dann würden wir über das Jahr 2040 vermutlich reden." Die bisher bestellten 123 sollen bis 2030 an die Bundeswehr geliefert werden, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) der Deutschen Presse-Agentur sagte.