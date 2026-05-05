Olympia-Kick: Erlau zieht das große Los für Benefiz-Spiel

Man kennt diese Spannung bei unterklassigen Fußballvereinen vor einer Pokalauslosung. Wer zieht das große Los? Wer zieht einen attraktiven, zuschauerkräftigen Gegner? Just diese Spannung hatte Rennrodel-Olympiasieger Max Langenhan zusätzlich mit einem Video aufgebaut, in dem er zu Bewerbungen für das traditionelle Fußball-Benefizspiel unserer Zeitung mit Winter-Olympioniken aus Thüringen aufgerufen hatte. Und siehe da: Gleich sechs Vereine bekundeten per Video oder gehaltvollem Anschreiben ihr Interesse an der Veranstaltung mit eben einem sehr attraktiven Gegner, bestehend aus Weltklasse-Wintersportlern der Region.