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Olympia-Kick Erlau zieht das große Los für Benefiz-Spiel

Der Olympia-Kick Nummer sieben zugunsten des Hilfswerkes unserer Zeitung steigt am 27. Juni in Erlau bei Schleusingen. Ein Olympiasieger hat somit sogar Heimvorteil.

Olympia-Kick: Erlau zieht das große Los für Benefiz-Spiel
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Stets gut besucht: Die Heimspiele des Erlauer SV Grün-Weiß. Am 27. Juni erlebt die Sportstätte den traditionellen Olympia-Kick zugunsten des Hilfswerks unserer Zeitung. Foto: Bastian Frank

Man kennt diese Spannung bei unterklassigen Fußballvereinen vor einer Pokalauslosung. Wer zieht das große Los? Wer zieht einen attraktiven, zuschauerkräftigen Gegner? Just diese Spannung hatte Rennrodel-Olympiasieger Max Langenhan zusätzlich mit einem Video aufgebaut, in dem er zu Bewerbungen für das traditionelle Fußball-Benefizspiel unserer Zeitung mit Winter-Olympioniken aus Thüringen aufgerufen hatte. Und siehe da: Gleich sechs Vereine bekundeten per Video oder gehaltvollem Anschreiben ihr Interesse an der Veranstaltung mit eben einem sehr attraktiven Gegner, bestehend aus Weltklasse-Wintersportlern der Region.

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Eine Eckfahne mit Vereinslogo. Foto: Bastian Frank

Das große Los gezogen hat – der Erlauer SV Grün-Weiß. Der Sportverein aus der gut 1000 Einwohner zählenden Gemeinde hatte sich bereits 2018 für den Olympia-Kick beworben und war seinerzeit leer ausgegangen. In dem mittlerweile zu Schleusingen gehörenden Ort lebt Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer mit seiner Familie. Am 27. Juni, ab 15 Uhr, wenn die Partie angestoßen wird, steht der Flachschlittenpilot somit vor einem besonderen Heimspiel. Auf die hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauer wartet neben der Partie der Wintersportler gegen eine Mannschaft des Gastgebers eine Autogrammstunde, die Versteigerung der vor dem Anpfiff signierten Trikots der Asse sowie insgesamt ein familienfreundlicher Nachmittag.

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Benefizspiel am 27. Juni: Wer will die Olympia-Stars präsentieren?

24.04.2026 16:55 Benefizspiel am 27. Juni Wer will die Olympia-Stars präsentieren?

Der Termin steht: Am 27. Juni werden Thüringens erfolgreiche Winterolympioniken erneut für „Freies Wort hilft“ kicken. Ein Ausrichter wird gesucht. Bewerbungen sind möglich.

Wie der Erlauer SV hatten sich auch der 1. Suhler SV 06 und der RSV Fortuna Kaltennordheim mit einem flockigen, bunten Videoclip beworben. Suhl spielte die Trumpfkarte seiner erfolgreichen Fußballtradition und hätte das Spiel als Hauptattraktion in die Feierlichkeiten rund um den 120. Geburtstag eingebettet. Kaltennordheim wiederum fand mit dem langjährigen Biathlon-Bundestrainer Gerald Hönig einen passenden Fürsprecher.

Ebenso einfallsreich waren die schriftlichen Bewerbungen des 1. FC Sonneberg sowie des SV Stahl Brotterode und vom FC Zella-Mehlis. Das große Interesse an dem Kick quer durch Südthüringen, von der Rhön über den Rennsteig bis nach Sonneberg zeigt: Es gibt viele starke, stabile Vereine in der Region. Und: Die Wintersport-Asse aus Oberhof erfreuen sich überall großer Beliebtheit und erfüllen die Menschen hierzulande mit viel Stolz.

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Olympiakick: 17.000 Euro für die Tafeln

09.07.2022 23:24 Olympiakick 17.000 Euro für die Tafeln

7:5 gewinnen Thüringens Wintersport-Asse den Olympiakick gegen Gastgeber FC Zella-Mehlis. Wichtiger ist allerdings das Ergebnis in den Kassen. 17.000 Euro sind bei der sechsten Auflage des Benefizspiels von „Freies Wort hilft“ zusammengekommen.

„Als Präsident des Suhler Sportbundes und Mitglied beim 1. Suhler SV 06 hätte ich mich gefreut, wenn das Event in Suhl stattgefunden hätte. Jetzt spielen wir für den guten Zweck in Erlau, und das wird ein richtiges Fußballfest“, erklärte Pierre Döring, 1. Vorsitzender von „Freies Wort hilft“: „Ich bin mir sicher, dass alle Bewerbervereine mit ihren vielen Ehrenamtlichen tolle Gastgeber für die Wintersportler gewesen wären. Vielen Dank an alle, die sich für den guten Zweck engagieren wollen. Wir freuen uns über alle, die sich beteiligen, denn am Ende geht es um die Unterstützung von Menschen, die in Not geraten.“

Der Wunsch auf Wiederauflage der Veranstaltung kam diesmal sogar von den medaillendekorierten Olympiastartern. „Nun können wir wieder für Euer Hilfswerk Fußball spielen“, hatte Doppel-Olympiasieger Max Langenhan nur wenige Minuten nach seinem zweiten Triumph im Februar bei den Winterspielen in Cortina bemerkt. Alle für den 27. Juni eingeladenen Sportler und Trainer zeigen dabei wiederholt ihre enge Verbindung zur Heimat. Zudem verzichten sie auf eine Gage oder Fahrgeld.

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08.07.2022 16:06 Benefizspiel Samstag: Wintersportasse gegen FC Zella-Mehlis

Fußballspiel unserer Zeitung für einen guten Zweck. Anstoß: 15 Uhr

Die Einnahmen der Veranstaltung, die hoffentlich wieder auch von zahlreichen lokalen Sponsoren unterstützt wird, gehen komplett an „Freies Wort hilft“, das gemeinnützige Hilfswerk unserer Zeitung. Der vor 25 Jahren gegründete Verein unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen. Über drei Millionen Euro an Spenden hat der Verein seither generiert.

2022 bei der sechsten Auflage des Olympia-Kicks in Zella-Mehlis wurde die Rekordsumme von über 17.000 Euro eingespielt. Zuvor waren Barchfeld, Floh/Seligenthal, Römhild, Effelder und Herpf würdige Gastgeber. Nun ist Erlau mit seiner kleinen, schönen Sportanlage am Ortsausgang in Richtung Schleusingen an der Reihe.

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