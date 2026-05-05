Olympia-Kick: Erlau zieht das große Los für Benefiz-Spiel

„Als Präsident des Suhler Sportbundes und Mitglied beim 1. Suhler SV 06 hätte ich mich gefreut, wenn das Event in Suhl stattgefunden hätte. Jetzt spielen wir für den guten Zweck in Erlau, und das wird ein richtiges Fußballfest“, erklärte Pierre Döring, 1. Vorsitzender von „Freies Wort hilft“: „Ich bin mir sicher, dass alle Bewerbervereine mit ihren vielen Ehrenamtlichen tolle Gastgeber für die Wintersportler gewesen wären. Vielen Dank an alle, die sich für den guten Zweck engagieren wollen. Wir freuen uns über alle, die sich beteiligen, denn am Ende geht es um die Unterstützung von Menschen, die in Not geraten.“