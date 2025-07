„Die ganze Welt isst Brot. Brot verbindet uns alle. Es ist ein zeitloses Thema“, sagt Tanya Harding. Eigentlich ist die gebürtige Kanadierin ja Köchin, betrieb Restaurants in Arnstadt und Weimar, schreibt Bücher übers Kochen, gibt Kurse und arbeitet als Show-Köchin. Doch das Thema Brot hat sie fasziniert. Nicht zuletzt weil sich bei der laufenden Restaurierung der Puppenstadt „Mon Plaisir“ in den Puppenstuben echte, kleine Brote fanden. 300 Jahre alt. „Wie habe man in der Vergangenheit gebacken?“, das wollte Tanya Harding wissen und hat alte Rezepte ausprobiert.