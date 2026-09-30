Ausnahme verlängert: Lastwagen dürfen in Hessen zunächst weiter sonntags fahren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen des anhaltenden Niedrigwassers auf den Wasserstraßen setzt Hessen das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen weiter aus. Die Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot würden bis zum 31. Oktober verlängert, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit. Auch andere Bundesländer - darunter Rheinland-Pfalz und das Saarland - haben bereits die Aussetzung des Sonn- und Feiertagsverbots für bestimmte Lkw-Transporte verlängert.