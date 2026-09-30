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Ausnahme verlängert Lastwagen dürfen in Hessen zunächst weiter sonntags fahren

Binnenschiffe können wegen Niedrigwassers weniger Fracht transportieren, viele Unternehmen warten auf Güter. Daher war zuletzt das Sonntagsfahrverbot für Lkw gelockert worden. Wie geht es weiter?

Ausnahme verlängert: Lastwagen dürfen in Hessen zunächst weiter sonntags fahren
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Weil der Gütertransport auf dem Wasser derzeit schwierig ist, bleibt das LKW-Sonntagsfahrverbot gelockert. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen des anhaltenden Niedrigwassers auf den Wasserstraßen setzt Hessen das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen weiter aus. Die Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot würden bis zum 31. Oktober verlängert, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit. Auch andere Bundesländer - darunter Rheinland-Pfalz und das Saarland - haben bereits die Aussetzung des Sonn- und Feiertagsverbots für bestimmte Lkw-Transporte verlängert. 

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Wegen extremen Niedrigwassers in Flüssen wie Rhein, Elbe und Donau war im Sommer in Hessen und anderswo das Lkw-Sonntagsfahrverbot gelockert worden. Binnenschiffe können nur noch wenig Fracht laden. "Viele Lieferketten sind dadurch erheblich gestört. Unternehmen kommen nicht an notwendige Güter. Vor diesem Hintergrund werden wir zeitlich befristete Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot vornehmen", hatte der hessische Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) im August in Wiesbaden mitgeteilt.