London - Ein Öltanker steht in der Nordsee nahe der britischen Küste in Flammen. Die "Stena Immaculate" kollidierte am Montagvormittag aus bislang nicht geklärter Ursache mit dem Frachtschiff "Solong" und geriet in Brand. Auf Fotos und Videos, die Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigen sollen, sind dichte Rauchschwaden zu sehen. Die Umrisse der Schiffe sind teilweise nur zu erahnen.