Ausmaß noch unklar Erdbeben erschüttert Länder in Südostasien

Bangkok - Ein starkes Erdbeben mit Epizentrum in Myanmar hat mehrere Länder Südostasiens erschüttert. Zu spüren war es unter anderem in Thailands Hauptstadt Bangkok, aber auch in Teilen Indiens, Chinas und in Vietnams Hauptstadt Hanoi. In Myanmar selbst stürzte unter anderem ein Hotel in dem Ort Aung Pan nahe der Stadt Mandalay ein, dort sollen viele Menschen eingeschlossen sein, wie Rettungskräfte in den sozialen Medien berichteten. Zahlen zu Verletzten oder gar Toten gab es zunächst nicht. Auch das Ausmaß der Schäden war noch völlig unklar.