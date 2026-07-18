In den Halbzeitpause des Super-Cup-Spiels zwischen der Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus und dem SV Schleusegrund Schönbrunn (4:0) wurde die erste Runde im Kreispokal um den Pott der Schlossbrauerei Schwarzbach ausgelost. Als Losfee agierte Larissa Fiedler von der Frauenmannschaft aus Neuhaus. Im Lostopf waren die 14 Vertreter der Kreisoberliga und die zwölf Teams der Kreisliga. Folgende Ansetzungen wurden gezogen: