Am Donnerstag wurde in den Räumlichkeiten des Schlosses Eisfeld die diesjährige Staffeltagung in Vorbereitung auf die Saison 2025/26 durchgeführt. Eingebettet in die 150-minütige Pflichtveranstaltung aller Mannschaften des KFA Südthüringen war auch die Auslosung der Hauptrunde (23. bis 25. August) um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach. Diese Aufgabe übernahm der Landrat des Landkreises Hildburghausen, Sven Gregor. Untenstehende Paarungen – im Lostopf waren die 14 Vertreter der Kreisoberliga sowie die zwölf Teams der Kreisliga – wurden gezogen.